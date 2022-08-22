Reactor: Слава сделала сразу 3 пластических операции за 3 000 000 рублей
Певица, выступающая под псевдонимом Слава, сделала пластику груди, липосакцию рук, живота и спины, отдав за удовольствие 3 000 000 российских рублей.
Пребывая в состоянии депрессии, известная исполнительница Слава решилась лечь под нож. Поведала об этом знаменитость в интервью изданию Super.
Совсем недавно звезда отечественной сцены поразила поклонников, заявив, что намерена "поменять все к чертовой матери". Оказалось, певица решилась одним махом сделать сразу несколько пластических операций.
"Я была морально истощена. Только сцена и общение с моим зрителем держали в строю. В какой-то момент я решила все изменить: убрать токсичных людей-пиявок, привести тело в порядок. В общем, психанула и решилась".
Артистка сделала себе пластику груди, липосакцию рук, ног, живота и спины. 42-летняя Слава отдала за всё это удовольствие 3 000 000 российских рублей, став обладательницей фигуры мечты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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