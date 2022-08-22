Mash: ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области

По сообщению Telegram-канала Mash, 21 августа 2022 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов пограничный пункт в селе Гордеевка Курской области.

На пограничном пункте в Гордеевке находились сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Объект был обстрелян из минометов снарядами 120-го калибра. В общей сложности было выпущено не менее 30 залпов. Отмечается, что никто не пострадал, повреждения не зафиксированы.

До 23 августа 2022 года в Курской области действует высокий уровень террористической опасности. Губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей близлежащих к границе с Украиной населенных пунктов оставаться бдительными.

Старовойт отметил, что по всей Курской области действуют высокие риски террористической опасности. Это связано с усиленной работой диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины.

Высокий уровень террористической опасности действует и в некоторых других российских регионах. Так, жителей Севастополя, Керчи, Белгородской области и территории Шебекинского городского округа Российской Федерации просят оставаться бдительными.