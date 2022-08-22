Mash: ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области
По сообщению Telegram-канала Mash, 21 августа 2022 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов пограничный пункт в селе Гордеевка Курской области.
На пограничном пункте в Гордеевке находились сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Объект был обстрелян из минометов снарядами 120-го калибра. В общей сложности было выпущено не менее 30 залпов. Отмечается, что никто не пострадал, повреждения не зафиксированы.
До 23 августа 2022 года в Курской области действует высокий уровень террористической опасности. Губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей близлежащих к границе с Украиной населенных пунктов оставаться бдительными.
Старовойт отметил, что по всей Курской области действуют высокие риски террористической опасности. Это связано с усиленной работой диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины.
Высокий уровень террористической опасности действует и в некоторых других российских регионах. Так, жителей Севастополя, Керчи, Белгородской области и территории Шебекинского городского округа Российской Федерации просят оставаться бдительными.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Появились новые подробности: принц Гарри собирается провести свое расследование по поводу гибели матери
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Папа Римский Франциск опроверг слухи о его уходе в отставку
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота