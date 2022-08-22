Шахназаров назвал Садальского злобным троллем в рамках своей передачи Полный абзац

Публицист и блогер Михаил Шахназаров нелесно отозвался об актёре Станиславе Садальском, назва того злобным троллем в эфире своего Ютуб-шоу "Полный абзац".

Журналист Михаил Шахназаров нелестно отозвался об актере отечественного театра и кино Станиславе Садальском на своей Ютуб-передаче "Полный абзац".

Публицист окрестил звезду сцены и экрана "злобным троллем".

Шахназаров на постоянной основе высказывает мнение касательно известных личностей, поступки которых однозначными не назовёшь. В этот раз "под разнос" попал Садальский.

Коллега журналиста Александр Карлов напомнил Шахназарову о недавнем подарке Примадонны для актера. Алла Борисовна порадовала Станислава дорогим парфюмом.

Публицист изрёк: "А что он дурно пахнет? У него парфюма нет. Он же злобный тролль".

Также собеседники сделали вывод, что Садальский - актер одной роли.