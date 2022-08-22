Зеленский: переговоры с РФ будут невозможны после трибунала над «Азовом»

Владимир Зеленский рассказал о линии, перейдя которую, Россия более никогда не сможет возобновить переговоры с Украиной.

22 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Россия и ДНР решат провести показательный трибунал над пленными украинского нацбатальона "Азов" (деятельность запрещена в РФ), Киев никогда не возобновит переговоры с Москвой.

Вместе с тем глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что трибунал над пленными "азовцами" должен пройти в Донецке уже в скором времени.

Из того же заявления Пушилина следует, что на трибунал в Донецк должны приехать наблюдатели от таких стран как Беларусь, Сирия и Россия.