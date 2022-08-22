Успенская заявила, что американцы и европейцы не смогут без русских, в интервью PopCornNews
В свете последних событий, когда США и Европа обсуждают идею отмены виз для россиян, известная певица Любовь Успенская решила высказаться на тему. Артистка считает, что американцы будут умолять русских вернуться.
Популярная российская певица Любовь Успенская высказала мнение относительно намерения европейских властей лишить виз граждан РФ.
Успенская по этому поводу не переживает. У неё самой есть американский паспорт. Артистка заверила, что в такое тяжёлое время не покинет свою родину.
В беседе с порталом PopCornNews она и вовсе заявила: "Россия должна на это все наплевать. Они еще будут просить и умолять, чтобы мы приехали.
Хотя Америка была прекрасная страна по сравнению с СССР, сегодня там нет свободы и права голоса.
У меня проблемы нет, у меня американский паспорт. Но это не значит, что я поеду. Я хочу быть здесь до окончания, до победы".
До этого исполнительница замечала, что на территории Российской Федерации присутствует масса мест, где есть, что посмотреть. Сама звезда сцены только-только была в Рязанской области.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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