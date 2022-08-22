Шахназаров заявил, что заслуги Ливиновой переоценили, в рамках Ютуб-шоу Полный абзац
Публицист Михаил Шахназаров назвал актрису и режиссёра Ренату Литвинову "переоценённой тёткой".
Отечественный журналист, писатель и блогер Михаил Шахназаров заявил, что актриса Рената Литвинова не обладает талантом, которой ей приписывают.
Своим мнением по поводу публицист поделился в рамках шоу на Ютубе "Полный абзац".
Шахназаров с иронией поведал о "замысловато задумчивом" образе артистки.
Представитель СМИ заявил: "Рената Литвинова сказочный персонаж в кавычках. Переоценена тетка".
Блогер считает, что актрису нельзя причислять к профессионалам, так как та может позволить себе забыть текст на сцене, не в силах его вспомнить в течение долгого времени.
Шахназаров также решил поучить артистку жизни. Он дал совет знаменитости сменить место пребывания, уехав в Ригу, где в Новом рижском театре, где востребованы российские актеры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Появились новые подробности: принц Гарри собирается провести свое расследование по поводу гибели матери
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Папа Римский Франциск опроверг слухи о его уходе в отставку
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота