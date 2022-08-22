Шахназаров заявил, что заслуги Ливиновой переоценили, в рамках Ютуб-шоу Полный абзац

Публицист Михаил Шахназаров назвал актрису и режиссёра Ренату Литвинову "переоценённой тёткой".

Отечественный журналист, писатель и блогер Михаил Шахназаров заявил, что актриса Рената Литвинова не обладает талантом, которой ей приписывают.

Своим мнением по поводу публицист поделился в рамках шоу на Ютубе "Полный абзац".

Шахназаров с иронией поведал о "замысловато задумчивом" образе артистки.

Представитель СМИ заявил: "Рената Литвинова сказочный персонаж в кавычках. Переоценена тетка".

Блогер считает, что актрису нельзя причислять к профессионалам, так как та может позволить себе забыть текст на сцене, не в силах его вспомнить в течение долгого времени.

Шахназаров также решил поучить артистку жизни. Он дал совет знаменитости сменить место пребывания, уехав в Ригу, где в Новом рижском театре, где востребованы российские актеры.