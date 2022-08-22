Личный ассистент Стэнли Кубрика, актер Леон Витали умер в возрасте 74 лет

Леон Витали снимался в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», а затем стал его личным помощником. Актер умер в 74 года.

Кубрик написал в Instagram, что сообщает о кончине Витали с глубокой грустью. Он пообещал чтить его память вмести со всеми, кто любил его.

Витали, пожалуй, наиболее известен на большом экране своей ролью лорда Буллингдона в фильме Кубрика «Барри Линдон», в котором он сыграл пасынка главного героя.

Когда производство Барри Линдона было завершено, Виталий спросил Кубрика, может ли он остаться, чтобы бесплатно наблюдать за процессом редактирования.

Кубрик согласился. Спустя годы режиссер прислал ему копию «Сияния» и спросил, не хочет ли он сняться в фильме, в котором Виталий указан как «личный помощник режиссера».

Затем дуэт вместе работал над «Цельнометаллической оболочкой », где Виталий был директором по кастингу и помощником режиссера, и над «С широко закрытыми глазами», где он имел те же заслуги и взял на себя роль Красного плаща.

В 2017 году в документальном фильме Тони Зьерры «Киноработник», премьера которого состоялась в Каннах, подробно описан карьерный путь Витали от актера до его решающей закулисной роли личного помощника Кубрика на протяжении десятилетий.

В фильме, который был номинирован на премию L'Œil d'or на французском фестивале, были представлены неопубликованные ранее фотографии, видео, письма, записные книжки и заметки.

Витали учился в Лондонской академии музыки и драматического искусства, прежде чем в начале 1970-х появился в нескольких сериалах, таких как « Мягко, мягко, Фоллифут», «Дороги к свободе», «Z Cars», «Общественный глаз», «Банда Фенн-Стрит» и « Дурная слава женщины».