Бомба в машине Дарьи Дугиной была активирована дистанционно
Российское издание ТАСС сообщает, что злоумышленники активировали бомбу в машине Дарьи Дугиной дистанционным способом.
22 августа журналисты российского информагентства ТАСС пообщались с сотрудниками МВД России, которые заявили, что взрывное устройство в автомобиле Дарьи Дугиной было активировано с дистанции.
Российские полицейские уверены, что перед тем, как взорвать бомбу в машине Дугиной, преступники следили за передвижениями её автомобиля.
Вечером 20 августа неустановленные лица сознательно взорвали машину с Дарьей Дугиной за рулём, надеясь, что в авто будет находиться её отец - известный российский философ Александр Дугин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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