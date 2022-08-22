Польша купила для Украины 5 тысяч терминалов для спутников Starlink Илона Маска
Варшава приобрела для Киева не менее пяти тысяч спутниковых терминалов Starlink.
Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что накануне правительство Польши купило для Киева пять тысяч спутниковых терминалов компании Starlink.
Данные спутники были выпущены фирмой SpaceX в 2018 году, а само предприятие принадлежит американскому бизнесмену и изобретателю Илона Маску.
Михаил Федоров утверждает, что в ближайшее время Польша передаст Украине все закупленные для неё спутники Starlink, что надёжно обеспечит страну интернетом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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