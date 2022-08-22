Солнцев прошёлся по творчеству Преснякова и Подольской в интервью изданию Экспресс газета

Блогер Рустам Солнцев убеждён, что никто не пойдёт на концерты Наталья Подольской и Владимира Преснякова, которые выступают вместе.

Блогер Рустам Солнцев подверг критике творческий союз Владимира Преснякова-младшего и его жены Натальи Подольской за отсутствие таланта и трудолюбия.

Об этом блогер поведал изданию " Экспресс газета".

Шоумен не в восторге от совместного творчества знаменитостей, который без конца проводят время в отпусках: "Видимо, устают сильно. Сейчас у них отпуск в Испании".

По словам Солнцева, Пресняков не может быть причислен к армии хороших артистов, да и его популярность уже в прошлом.

Жену исполнителя блогер также не считает достойной вокалисткой. По его мнению, у неё отсутствует даже запоминающийся репертуар.

Рустам уверен: "Они ведь вместе выступают. Ни на него, ни на нее никто в своем уме не пойдет".

Звезда интернета убеждён, что зрители не пойдут на их концерты.