Солнцев прошёлся по творчеству Преснякова и Подольской в интервью изданию Экспресс газета
Блогер Рустам Солнцев убеждён, что никто не пойдёт на концерты Наталья Подольской и Владимира Преснякова, которые выступают вместе.
Блогер Рустам Солнцев подверг критике творческий союз Владимира Преснякова-младшего и его жены Натальи Подольской за отсутствие таланта и трудолюбия.
Об этом блогер поведал изданию " Экспресс газета".
Шоумен не в восторге от совместного творчества знаменитостей, который без конца проводят время в отпусках: "Видимо, устают сильно. Сейчас у них отпуск в Испании".
По словам Солнцева, Пресняков не может быть причислен к армии хороших артистов, да и его популярность уже в прошлом.
Жену исполнителя блогер также не считает достойной вокалисткой. По его мнению, у неё отсутствует даже запоминающийся репертуар.
Рустам уверен: "Они ведь вместе выступают. Ни на него, ни на нее никто в своем уме не пойдет".
Звезда интернета убеждён, что зрители не пойдут на их концерты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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