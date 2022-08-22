Пушилин: Зеленский не в силах предотвратить трибунал над «Азовом»

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что Владимир Зеленский не может помешать проведению трибунала над бойцами запрещённого в России украинского нацбатальона "Азов".

Днём 22 августа лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин выступил с критикой заявления Владимира Зеленского, который сообщил, что Украина откажется от любых переговоров с Россией, если трибунал над пленными солдатами "Азова" будет осуществлён.

По словам Пушилина, любые заявления Зеленского следует воспринимать с определённой долей сомнения, поскольку он не может ни на что повлиять.

Также Денис Пушилин напомнил, что Владимир Зеленский мог осуществить исполение Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, но не стал этого делать.