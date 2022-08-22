Пушилин: Зеленский не в силах предотвратить трибунал над «Азовом»
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что Владимир Зеленский не может помешать проведению трибунала над бойцами запрещённого в России украинского нацбатальона "Азов".
Днём 22 августа лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин выступил с критикой заявления Владимира Зеленского, который сообщил, что Украина откажется от любых переговоров с Россией, если трибунал над пленными солдатами "Азова" будет осуществлён.
По словам Пушилина, любые заявления Зеленского следует воспринимать с определённой долей сомнения, поскольку он не может ни на что повлиять.
Также Денис Пушилин напомнил, что Владимир Зеленский мог осуществить исполение Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, но не стал этого делать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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