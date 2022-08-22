CNN: НАТО и Евросоюз могут прекратить поддержку Украины из-за внутренних проблем

Издание CNN сообщило о возможном прекращении оказания помощи Киеву со стороны ЕС и Североатлантического альянса.

В понедельник репортёр американского телеканала CNN Люк МакГи заявил, что на Западе рушится договорённость о безоговорочной поддержке Украины в условиях специальной военной операции армии России.

По данным МакГи, лидеры стран НАТО и Евросоюза готовы отказаться от помощи Киеву из-за внутренних экономических проблем и трудностей с энергобезопасностью собственных государств.

Также Люк МакГи уверен, что коллективный Запад боится наступления зима, поскольку санкции против России лишили западные страны российского газа.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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