Издание CNN сообщило о возможном прекращении оказания помощи Киеву со стороны ЕС и Североатлантического альянса.

В понедельник репортёр американского телеканала CNN Люк МакГи заявил, что на Западе рушится договорённость о безоговорочной поддержке Украины в условиях специальной военной операции армии России.

По данным МакГи, лидеры стран НАТО и Евросоюза готовы отказаться от помощи Киеву из-за внутренних экономических проблем и трудностей с энергобезопасностью собственных государств.

Также Люк МакГи уверен, что коллективный Запад боится наступления зима, поскольку санкции против России лишили западные страны российского газа.