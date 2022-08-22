Централ Партнершип: Аглая Тарасова сыграет в продолжении картины Холоп в компании Милоша Биковича
Актриса Аглая Тарасова сыграет испорченную девушку во второй части фильма "Холоп", которую перевоспитывать будет персонаж Милоша Биковича.
Персонаж сербского актёра Милоша Биковича, который популярен в Росии, станет наставлять главную героиню, играть которую доверено Аглае Тарасовой, во второй части комедии "Холоп".
Съемки продолжения картины запущены в Псковской области. Бикович играет того же героя, но в новом амплуа.
Молодой разгильдяй встал на путь истиный и теперь сам будет перевоспитывать девушку Катю, которая, как и он в прошлом, нарушает закон и грубит окружающим.
Несмотря на скверное поведение главной героини, ей всё сходит с рук по причине того, что её оберегает мать-чиновница.
И на этот раз режиссером фильма будет Клим Шипенко. Эту новость сообщили РБК Life в "Централ Партнершип".
Кинодеятель называет съемки продолжения ответственной задачей, так как зрители ждут выход картины после успеха первой части.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье
Почему на свадьбу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес не пришел его брат
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота