Централ Партнершип: Аглая Тарасова сыграет в продолжении картины Холоп в компании Милоша Биковича

Актриса Аглая Тарасова сыграет испорченную девушку во второй части фильма "Холоп", которую перевоспитывать будет персонаж Милоша Биковича.

Персонаж сербского актёра Милоша Биковича, который популярен в Росии, станет наставлять главную героиню, играть которую доверено Аглае Тарасовой, во второй части комедии "Холоп".

Съемки продолжения картины запущены в Псковской области. Бикович играет того же героя, но в новом амплуа.

Молодой разгильдяй встал на путь истиный и теперь сам будет перевоспитывать девушку Катю, которая, как и он в прошлом, нарушает закон и грубит окружающим.

Несмотря на скверное поведение главной героини, ей всё сходит с рук по причине того, что её оберегает мать-чиновница.

И на этот раз режиссером фильма будет Клим Шипенко. Эту новость сообщили РБК Life в "Централ Партнершип".

Кинодеятель называет съемки продолжения ответственной задачей, так как зрители ждут выход картины после успеха первой части.