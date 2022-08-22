Гражданин Ливии задержан в Москве при попытке экспорта компонентов для создания ОМП

МВД России задержало ливийца, который пытался вывезти из страны средства для создания оружия массового поражения.

22 августа пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила, что московские правоохранители задержали подданного Ливии, пытавшегося вывезти из страны компоненты или сведения, необходимые для создания оружия с потенциалом массового поражения населения любой страны.

Известно, что арестованного зовут Джуан Фатхи Эль-Хади, и суд выбрал для него меру пресечения в качестве ограничения свободы на срок два месяца на время дальнейших разбирательств.