Гражданин Ливии задержан в Москве при попытке экспорта компонентов для создания ОМП
МВД России задержало ливийца, который пытался вывезти из страны средства для создания оружия массового поражения.
22 августа пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила, что московские правоохранители задержали подданного Ливии, пытавшегося вывезти из страны компоненты или сведения, необходимые для создания оружия с потенциалом массового поражения населения любой страны.
Известно, что арестованного зовут Джуан Фатхи Эль-Хади, и суд выбрал для него меру пресечения в качестве ограничения свободы на срок два месяца на время дальнейших разбирательств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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