Симоньян намекнула на отправку отравителей Скрипалей к убийцам Дарьи Дугиной
Российская журналистка Маргарита Симоньян пошутила на тему того, что люди, якобы отравившие Скрипалей, могут прийти за убийцами Дарьи Дугиной в Эстонию.
22 августа Маргарита Симоньян сообщила, что ФСБ РФ установила причастных к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Известно, что Дугину убили две гражданки Украины, позднее уехавшие в Эстонию.
По мнению Симоньян, у России есть "специалисты", которые могут поехать в Эстонию с целью полюбоваться на шпили и прочие творения местной архитектуры.
Примечательно, что после публикации в СМИ информации об якобы отравителях Скрипалей Маргарита Симоньян взяла интервью у двух российских подозреваемых, которые заявили, что были в Британии не с целью отравления семейства Скрипалей, а приехали просто полюбоваться на шпили.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
BAZA: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в полку «Азов»
Как голос и песни Людмилы Зыкиной стали классикой исполнения русской песни на все времена
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Легенды британской музыки Битлз на подпевках у советской певицы Людмилы Зыкиной
Минобороны РФ: ВСУ применили химоружие против российских военных в Запорожье