Российская журналистка Маргарита Симоньян пошутила на тему того, что люди, якобы отравившие Скрипалей, могут прийти за убийцами Дарьи Дугиной в Эстонию.

22 августа Маргарита Симоньян сообщила, что ФСБ РФ установила причастных к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Известно, что Дугину убили две гражданки Украины, позднее уехавшие в Эстонию.

По мнению Симоньян, у России есть "специалисты", которые могут поехать в Эстонию с целью полюбоваться на шпили и прочие творения местной архитектуры.

Примечательно, что после публикации в СМИ информации об якобы отравителях Скрипалей Маргарита Симоньян взяла интервью у двух российских подозреваемых, которые заявили, что были в Британии не с целью отравления семейства Скрипалей, а приехали просто полюбоваться на шпили.