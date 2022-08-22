Зеленский: сейчас на стороне Украины воюет один миллион человек
Владимир Зеленский утверждает, что на стороне ВСУ сражается около миллиона солдат.
Вечером понедельника Владимир Зеленский сообщил, что по приблизительным оценкам, сейчас на стороне Украины сражается порядка одного миллиона человек. При этом Зеленский отметил, что до начала специальной военной операции армии России в украинских войсках не было и 200 тысяч человек регулярных солдат.
Также Владимир Зеленский уверен, что благодаря большому количеству фронтовиков в Украине будет огромное количество военных ветеранов, знакомых друг с другом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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