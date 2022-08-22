Daily Mail: Тайсон Фьюри принял вызов Александра Усика и возобновляет карьеру

Издание Daily Mail утверждает, что британец Тайсон Фьюри принял решение возобновить боксёрскую карьеру после того, как его вызвал на бой Александр Усик.

22 августа британская газета Daily Mail сообщила, что чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри, недавно завершивший карьеру после победы над Дэонтейем Уайлдером, принял решение о возвращении в бокс.

По данным Daily Mail, Фьюри также принял вызов украинца Александра Усика, который после победы над другим британским боксёром Энтони Джошуа накануне заявил, что либо он будет драться с Тайсоном Фьюри, либо завершит карьеру.

Напомним, что Александр Усик повторно победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей, закрепив за собой статус чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе и лучшего боксёра вне зависимости от весовых категорий.