Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым и жёстким преступлением

Владимир Путин адресовал телеграмму с соболезнованиями родным недавно убитой Дарьи Дугиной.

В понедельник Владимир Путин отправил письма со словами сочувствия родственникам российской журналистки Дарьи Дугиной, убитой накануне в Подмосковье с помощью взрывного устройство, закреплённого на днище автомобиля погибшей.

В телеграмме к родным Дугиной Путин заявил, что считает убийство девушки подлым и жестоким преступлением, осуществлённым недругами России.

В тот же день Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что убийцы Дарьи Дугиной прибыли в Россию из Украины, позднее уехав в Эстонию. Подозреваемыми являются украинка Наталья Вовк и её дочь.