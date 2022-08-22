Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым и жёстким преступлением
Владимир Путин адресовал телеграмму с соболезнованиями родным недавно убитой Дарьи Дугиной.
В понедельник Владимир Путин отправил письма со словами сочувствия родственникам российской журналистки Дарьи Дугиной, убитой накануне в Подмосковье с помощью взрывного устройство, закреплённого на днище автомобиля погибшей.
В телеграмме к родным Дугиной Путин заявил, что считает убийство девушки подлым и жестоким преступлением, осуществлённым недругами России.
В тот же день Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что убийцы Дарьи Дугиной прибыли в Россию из Украины, позднее уехав в Эстонию. Подозреваемыми являются украинка Наталья Вовк и её дочь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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