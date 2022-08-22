Налоговое управление США изменит систему подачи налоговых деклараций

Налоговое управление США (IRS) заявило, что стоит на пороге революционного изменения в подходе подачи американцами своих налоговых деклараций. Изменения будут происходить поэтапно.

В прошлый вторник президент США Джо Байден анонсировал Закон о снижении инфляции, согласно которому IRS получил 80 миллиардов долларов. При этом 15 миллиардов из них пойдут на новую государственную систему бесплатной подачи электронных деклараций американцами.

Стоит оговориться, что столь огромная сумма будет выделена не единоразово — она рассчитана на ближайшие 10 лет. При этом IRS получит только полгода, чтобы открыть кабинет для бесплатной подачи электронной декларации. В частности, речь идет о разработке нового сайта с кабинетом налогоплательщика.

Изюминка новой программы — американцы с низкими доходами смогут бесплатно использовать коммерческие продукты. Такая программа существует и сейчас, однако плохо работает. Например, отчет Счетной палаты правительства США показал, что около 70% налогоплательщиков имеют право участвовать в программе Free File Alliance, но только 3% ее действительно используют.

Правда, неясно, как бесплатная электронная система подачи налоговых документов будет соответствовать соглашению IRS с частными налоговыми органами. Однако срок соглашений IRS с этими органами может просто истечь, а государственные ведомства их не продлят, продвигая свою программу.

Важно и то, что новая программа разрабатывалась с 2003 года (то есть, до наступления глобального кризиса в 2008 году), однако только нынешнее правительство США во главе с Джо Байденом нашло деньги на ее реализацию. Еще тогда в правительстве пришли к выводу, что налоговое законодательство США необходимо упростить.

Примечательно, что в IRS считают, что большинство американцев честно платят налоги. При этом избегают честного налогообложения в основном те, кто «находится на вершине распределения». То есть, Налоговое управление США признает, что самые богатые американцы платят меньше всего налогов.