Замминистра финансов США Адейемо: Россия пытается обойти санкции через Турцию
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что российские юридические и физические лица делают попытки использовать Турцию для обхода западных санкций.
Уолли Адейемо отметил, что США и ЕС прилагают все усилия по внедрению и обеспечению соблюдений санкционного режима против Россией. При этом отношения между Турцией и Россией в экономическом плане остаются достаточно сильными и продолжают развиваться.
Кроме того, между Турцией и Россией есть глубокие политические отношения. Однако турецкая сторона пытается лавировать и избегать давление Запада, оказывая помощь Украине и ВСУ.
Тем не менее, Турция заявляет, что не допускает нарушение санкционных ограничений против России, но и не будет разрушать отношения, которые строились десятилетиями. Другими словами, Турция уважает санкции Запада, но будет делать то, что в первую очередь касается ее интересов.
Примечательно, что западные страны и ранее обвиняли турецкую сторону в помощи обхода санкций против России. Ответ был примерно аналогичен — санкции, это хорошо, но они не должны нарушать интересы самой Турции как в политическом, так и экономическом плане.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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