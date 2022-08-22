Замглавы МИД РФ Рябков: Россия не видит перспектив возобновления диалога с США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.
Замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков прокомментировал отношения между Россией и США.
По словам Рябкова, на данный момент возможность возобновления диалога Соединенными Штатами Америки по стратегической стабильности отсутствует.
Рябков отметил, что сейчас российское правительство попросту не видит перспектив для возобновления данного диалога с Вашингтоном.
"Москва не видит возможностей для возобновления диалога с США по стратегической стабильности", - заявил Рябков.
Опубликовано: Николай Скира
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