Замглавы МИД РФ Рябков: Россия не видит перспектив возобновления диалога с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.

Замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков прокомментировал отношения между Россией и США.

По словам Рябкова, на данный момент возможность возобновления диалога Соединенными Штатами Америки по стратегической стабильности отсутствует.

Рябков отметил, что сейчас российское правительство попросту не видит перспектив для возобновления данного диалога с Вашингтоном.

"Москва не видит возможностей для возобновления диалога с США по стратегической стабильности", - заявил Рябков.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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