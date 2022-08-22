Трамп питался едой из McDonald's, так как боялся, что повора Белого дома его отравят
Экс-президент США Дональд Трамп предпочитал еду не с кухни Белого дома, а из McDonald's.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки практически не питался едой, которую ему готовили повара Белого дома.
Как стало известно американским журналистам, Трамп попросту боялся, что его повара могут подсыпать в его еду яд.
Журналисты узнали об этом из книги Breaking History, которая поступит в продажу в ближайшие дни. Там записаны мемуары Трампа.
Еде с кухни Белого дома он предпочитал фастфуд. Его любимыми позициями были Биг-мак, филе-о-фиш, картошка фри и ванильный коктейль.
Опубликовано: Николай Скира
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