Трамп питался едой из McDonald's, так как боялся, что повора Белого дома его отравят

Экс-президент США Дональд Трамп предпочитал еду не с кухни Белого дома, а из McDonald's.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки практически не питался едой, которую ему готовили повара Белого дома.

Как стало известно американским журналистам, Трамп попросту боялся, что его повара могут подсыпать в его еду яд.

Журналисты узнали об этом из книги Breaking History, которая поступит в продажу в ближайшие дни. Там записаны мемуары Трампа.

Еде с кухни Белого дома он предпочитал фастфуд. Его любимыми позициями были Биг-мак, филе-о-фиш, картошка фри и ванильный коктейль.