Спад в японском производстве заставляет небольшие предприятия бороться за выживание

Небольшие фабрики в западном японском городе Хигасиосака на протяжении десятилетий подпитывали бурный подъем крупнейших брендов страны, но слабая иена и рост цен ускорили медленный спад и изменили промышленный центр.

В городе находится около 6000 фирм, 87% из которых имеют менее 20 сотрудников. Мастерские в Хигасиосаке изготавливают металлические компоненты для всего, от сидений для поездов до шариковых ручек, и долгое время полагались на заказы от таких гигантов, как Sharp, Panasonic и Sanyo.

Теперь Sanyo больше нет, ее приобрела Panasonic. В последние годы работа в целом прекратилась из-за конкуренции с Южной Кореей и Китаем; когда тайваньская Foxconn приобрела Sharp в 2016 году, она перенесла большую часть производства компании из Японии.

Совокупность проблем, с которыми сталкивается Хигасиосака — стареющее население, офшоризация и ослабевающая валюта — отражает проблемы в экономике в целом.

Один из заводов в городе, производитель компонентов для самолетов Aoki, переориентируется на пищевую промышленность после того, как сильно пострадал от пандемии.

Другой производитель деталей для пневматических сверл Katsui Kogyo поднял цены впервые с момента начала бизнеса в 1967 году. Компания Seiko SCM, производящая абажуры, сократила производство и стремится возродить обрабатывающую промышленность.

За последние шесть месяцев стоимость японской иены резко упала со 115 иен за доллар в начале марта до более чем 130 иен в августе.

Хотя слабая валюта увеличивает экспортную прибыль, в какой-то момент материалы становятся настолько дорогими, что это преимущество сводится на нет.