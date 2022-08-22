Дочь осужденного бунтовщика считает, что Трамп отнесся к ее семье, как к пешкам
18-летняя Пейтон Рефитт рассказала в соцсети, что из-за участия в бунте Трампа в Капитолии ее отец получил на 7 лет тюрьмы и обвиняет в этом бывшего президента.
Пейтон сказала, что распад ее семьи начался с гневных перепалок между отцом и детьми и завершился, когда ее брат Джексон Рефитт, которому тогда было 18 лет, сдал своего отца в ФБР.
После беспорядков в Капитолии в 2021 году 49-летний Гай Реффит вернулся в Уайли, пригород Далласа, и сказал Джексону и тогда еще 16-летней Пейтон, что они будут «предателями», если выдадут его.
Но Джексон уже предупредил ФБР в декабре 2020 года, поскольку его все больше беспокоила радикальная правая риторика его отца.
Гай Реффит был приговорен 1 августа к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, что является самым длительным тюремным заключением, которое до сих пор получал любой из бунтовщиков Капитолия.
Он был признан виновным в ношении оружия в Конгрессе, вмешательстве в работу полиции и угрозах своим детям.
Пейтон считает, что с ее семьей — и такими же, как они — обращались как с «одноразовыми пешками» в борьбе за власть.
Пейтон считает, что было бы справедливо, если бы бывший президент Трамп был осужден и отбыл самый длительный срок за события, которые произошли 6 января 2021 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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