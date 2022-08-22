Tesla снова повышает стоимость функции самостоятельного вождения FSD

Во второй раз в этом году Tesla повышает цену на функцию полного самостоятельного вождения (FSD).

В субботу Илон Маск написал в Твиттере, что первоначальная стоимость программного обеспечения для помощи водителю увеличится до 15 000 долларов 5 сентября.

Автопроизводитель будет соблюдать текущую цену в 12 000 долларов за заказы, сделанные до этой даты, но поставит эти автомобили позже.

Маск напоминает, что владельцы Tesla могут обновить свои машины до FSD всего за 2 минуты через специальное приложение.

Он не сказал, увеличит ли Tesla стоимость своих планов подписки FSD. В зависимости от текущих возможностей автопилота, добавление программного обеспечения в настоящее время стоит до 199 долларов в месяц.

На протяжении многих лет Tesla постоянно повышала стоимость своей функции полного самостоятельного вождения.

Когда компания впервые начала предлагать FSD как отдельную опцию от Autopilot, потребителям стоило 5000 долларов за добавление программного обеспечения во время настройки и 7000 долларов после доставки.

В начале года цена FSD выросла с 10 000 до 12 000 долларов. Илон Маск анонсировал, что Tesla снова повысит цену на FSD еще в июле.