Экс-российский депутат обвинил российских партизан во взрыве автомобиля в Москве

Бывший депутат Российской Думы, которого исключили из страны за антикремлевскую деятельность, заявил, что российские партизаны якобы стояли за взрывом заминированного автомобиля.

Выступая в Киеве, где он базируется, Илья Пономарев заявил, что взрыв в субботу вечером был делом рук Национальной республиканской армии, которая, по его словам, была подпольной группой, действующей внутри России и нацеленной на свержение путинского режима.

Он добавил: “Прошлой ночью под Москвой произошло знаменательное событие. Это нападение открывает новую страницу в российском сопротивлении путинизму. Новый – но не последний.”

В результате взрыва погибла Дарья Дугина, 30-летняя дочь российского политического обозревателя и ультраправого идеолога Александра Дугина, против которых Великобритания и США ввели санкции за действия, направленные на дестабилизацию Украины.