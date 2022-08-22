Любительница собак Кристен Белл поделилась фото о проблемах с этими животными
Актриса Кристен Белл, известная своей любовью к собакам, разместила в соцсети фотографии о жизни с питомцем.
На фото Белл сидит в лодке на фоне красивого заката и пытается насладиться роскошным видом на озеро.
Но собака не разделяет ее желаний. Пес подлизывается к актрисе и не оставляет ей личного пространства, пытаясь сесть рядом с ней.
В подписи Белл напомнила, что люби собак. Судя по комментариям, в аналогичную ситуацию попадали многие ее подписчики.
Неясно, является ли эта собака пополнением в пушистом семействе актрисы или принадлежит кому-то, с кем Кристен путешествует.
В 2021 году Белл и ее муж Дакс Шепард сообщили в соцсетях, что взяли к себе трехлапого корги.
Сейчас Белл и Шепард находятся в отпуске со своими детьми, 7-летней дельтой и 9-летним Линкольном.
Семья побывала на горе Рашмор в Южной Дакоте, а затем отправилась в Мичиган.
Опубликовано: Светлана Репина
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