Бывший вице-мэр Ставрополя Уткин предстанет перед судом за организацию убийств

В Ставрополе местный экс-вице-мэр Андрей Уткин предстанет перед судом за организацию убийств двух людей.

В понедельник, 22 августа 2022 года, пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила о завершении следствия в отношении занимавшего с 1996 по 2001 год пост заместителя главы Ставрополя Андрея Уткина, который обвиняется в организации убийства двух граждан.

Сотрудники СК РФ уточнили, что бывший чиновник хотел отомстить двум мужчинам, которые совершили покушение на его жизнь в 2004 году, для чего нанял девятерых бандитов и сотрудника полиции, впоследствии выполнивших по заказу Уткина убийство двух человек.

В настоящее время дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства и вынесения приговора для бывшего заместителя мэра административного центра Ставропольского края России.