Сотрудники Apple создали петицию, они не хотят возвращаться в офис

Группа сотрудников Apple Together распространила петицию, в которой содержится просьба о большей гибкости в отношении удаленной работы.

Это ответ на указ, который требует, чтобы рабочие вернулись к работе в офисах компании в долине Санта-Клара не менее трех дней в неделю, начиная с 5 сентября 2022 года.

Тим Кук всегда подчеркивал важность личного сотрудничества как основу для бизнеса и успеха Apple.

Однако в Apple Together говорят, что корпоративная культура секретности делает случайные моменты вдохновения невозможными, и что сотрудники счастливее и продуктивнее, если у них более гибкие условия.

Первоначальный план состоял в том, чтобы обеспечить работу в офисе по понедельникам, вторникам и четвергам. Впоследствии условие изменили на вторник и четверг с выбором третьего дня сотрудником и его руководителем.

Несмотря на это, жесткость объявления уже привела к тому, что глава отдела машинного обучения Apple Ян Гудфеллоу покинул компанию и перешел в Google в поисках более гибкой работы.

Apple Together стала мощным голосом внутри компании, которая ранее славилась своей культурой секретности.

В разоблачениях, опубликованных ранее в этом году, говорится, что компания приняла ответные меры против женщин, которые сообщили о случаях неправомерного поведения, включая сексуальные домогательства.

Компанию также обвиняют в подавлении профсоюзов после того, как ее работники розничной торговли в нескольких местах в США начали обсуждать возможность создания такой организации.