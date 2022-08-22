Врачи решили, что Dr. Dre умрет после аневризмы головного мозга и пригласили семью попрощаться с ним

Знаменитый рэпер Dr. Dre появился в подкасте Dolvett Quince «Workout the Doubt» и поделился подробностями о госпитализации с аневризмой головного мозга.

57-летний музыкант рассказал, что в январе 2021 года его доставили в больницу Cedars-Sinai. Посещения были запрещены из-за COVID-19, но семье разрешили войти к нему.

Впоследствии он узнал, что членов его семьи пригласили попрощаться с ним, поскольку доктора были уверены, что он не выживет.

Доктор Дре добавил, что изначально он не знал, насколько серьезной была ситуация, когда его посетила семья. Ему не говорили о неблагоприятных прогнозах.

Музыкант рассказал, что его поместили в отделение интенсивной терапии на две недели, в течение которых врачи будили его каждый час, чтобы провести медицинские анализы. Так продолжалось две недели.

В интервью в июне 2021 года Доктор Дре сообщил, что высокое кровяное давление могло вызвать аневризму головного мозга. Однако у него никогда не было повышенного давления.

Он посоветовал всем чернокожим мужчинам проверять свое давление и заботиться о собственном здоровье.

По данным Национального института неврологических расстройств и инсультов, около 30 000 американцев ежегодно страдают от разрывов аневризм головного мозга.