Состоялась премьера долгожданного спин-оффа «Дома дракона»
Воскресенье стало знаменательной ночью для поклонников "Игры престолов ", так как наконец-то состоялась премьера долгожданного спин-оффа «Дома дракона».
Действие приквела, основанного на романе Джорджа Р.Р. Мартина "Огонь и кровь", разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов" и повествует о начале конца Дома Таргариенов, включая события, приведшие к войне Таргариенов за наследство, известной как "Танец драконов".
Что касается остальной части премьеры сериала, "Дом дракона" продемонстрировал все насилие, которое было печально известно, и даже убил симпатичного персонажа на две трети пути в первом эпизоде.
Но в целом большинство людей, и даже те, кто все еще недовольны финалом сериала "Игра престолов", рады вернуться в Вестерос.
Опубликовано: Ангелина Крент
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