Вирджиния Паттон, актриса в фильме «Это прекрасная жизнь», умерла в 97 лет
Умерла Вирджиния Паттон, сыгравшая Рут Дейкин Бейли, невестку Джорджа Бейли Джимми Стюарта, в классическом фильме Фрэнка Капры "Это прекрасная жизнь". Ей было 97 лет.
Паттон скончался в четверг в доме престарелых в Олбани, штат Джорджия, сообщило похоронное бюро Mathews.
Она покинула Голливуд и переехала в Энн-Арбор, штат Мичиган, после того, как в 1949 году вышла замуж за руководителя автомобильной отрасли Круза У. Мосса, и у них родилось трое детей. Они были женаты 69 лет до его смерти в 2018 году.
“У меня есть прекрасное письмо, которое [Капра] написал мне, потому что я поддерживала с ним связь”, - сказала она. “Он написал:"Я просто знал, что ты будешь замечательной матерью с тремя маленькими бамбино и замечательным мужем”.
Опубликовано: Ангелина Крент
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