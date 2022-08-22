Стало известно, что Сара Хайланд и Уэллс Адамс поженились
Спустя три года после помолвки Сара Хайланд и Уэллс Адамс официально стали молодоженами!
Пара впервые флиртовала в Твиттере в 2016 году, но не собиралась вместе до осени 2017 года. (Позже Адамс подтвердил, что впервые познакомился с Хайландом через социальные сети.)
Адамс сделал предложение Хайланд летом 2019 года после почти двух лет знакомства. Первоначально пара планировала пожениться в августе 2020 года, но несколько раз откладывала свадьбу из-за опасений по поводу COVID-19 в условиях пандемии.
В августе 2021 года Адамс сказал PEOPLE, что они с Хайландом <a>"надеялись" пожениться в 2022</a> году, но он также дразнил, что они "поедут в Вегас или в здание суда", чтобы пожениться, если произойдет еще одна неудача.
Опубликовано: Ангелина Крент
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