Лия Мессер из Teen Mom помолвлена с Джейланом Мобли: «Я не мог представить себя где-то еще»

Парень давней участницы актерского состава Teen Mom Джейлан Мобли сделал ей предложение в пятницу вечером.

Мобли ответил на этот вопрос кольцом в 4,7 карата, изготовленным на заказ ювелиром Майком Нектой из New York Diamond Jewelry.

Говоря исключительно для PEOPLE о своей помолвке, Мессер говорит: "Это потрясающе. Я никогда не представлял себя здесь сегодня, но я не мог представить себя где-то еще ", - добавляет Мобли. "Я даже не могу выразить, что я чувствую. Я хотел, чтобы этот момент был идеальным моментом для нее ".

"Я думал об этом как минимум 2-3 месяца", - говорит он. "Я знал, что было бы круто, если бы мы сделали это в Коста-Рике, куда мы приехали, когда впервые начали встречаться".