Фонд Брэда Питта «Сделай все правильно» заключил соглашение с домовладельцами на сумму 20,5 миллиона долларов
Звезда Bullet Train и его фонд "Сделай это правильно" достигли соглашения на сумму 20,5 миллионов долларов после того, как в 2018 году домовладельцы Нового Орлеана предъявили иск за дрянные дома, которые они построили после урагана "Катрина".
Геометрические, структурно сложные дома Фонда Питта "Сделай это правильно" ведут свою историю с двух лет после урагана "Катрина", когда были объявлены планы строительства. По данным Washington Post, целью было обеспечить жителей разрушенного Нижнего девятого округа энергоэффективными и долговечными домами, защищенными от непогоды в Луизиане, по средней цене 150 000 долларов.
Первоначально Питт ходатайствовал о снятии иска из-за того, что чувствовал, что не несет ответственности за физическое строительство проекта, но в конечном итоге просьба была отклонена.
Опубликовано: Ангелина Крент
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