Норт-Уэст просит Ким Кардашьян удалить видео с ее пением
Норт-Уэст умоляла свою мать Ким Кардашьян прекратить снимать ее в новом видео.
Девятилетняя дочь магната SKIMS и Канье Уэста ранее неоднократно вызывала папарацци за то, что они ее фотографировали.
В сообщении, опубликованном в Instagram Кардашьян в четверг (18 августа), звезда реалити-шоу показала подписчикам, как ее дочь поет в машине.
Кардашьян улыбалась и смеялась, снимая свою дочь на заднем сиденье, подпевающую “Versace” Бруно Марса. Рядом с ней также сидела дочь Кортни Кардашьян, Пенелопа, 10 лет.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Иран обвиняет США в замедлении ядерной сделки, Вашингтон это отрицает
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Норт-Уэст просит Ким Кардашьян удалить видео с ее пением
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине