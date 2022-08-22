Норт-Уэст просит Ким Кардашьян удалить видео с ее пением

Норт-Уэст умоляла свою мать Ким Кардашьян прекратить снимать ее в новом видео.

Девятилетняя дочь магната SKIMS и Канье Уэста ранее неоднократно вызывала папарацци за то, что они ее фотографировали.

В сообщении, опубликованном в Instagram Кардашьян в четверг (18 августа), звезда реалити-шоу показала подписчикам, как ее дочь поет в машине.

Кардашьян улыбалась и смеялась, снимая свою дочь на заднем сиденье, подпевающую “Versace” Бруно Марса. Рядом с ней также сидела дочь Кортни Кардашьян, Пенелопа, 10 лет.