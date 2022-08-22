Иран обвиняет США в замедлении ядерной сделки, Вашингтон это отрицает

В понедельник Иран обвинил Соединенные Штаты в промедлении усилий по возрождению ядерной сделки 2015 года. Вашингтон отверг эти обвинения.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани на пресс-конференции заявил, что американцы медлят, а европейские стороны бездействуют.

При этом он подчеркнул, что Соединенные штаты и Европа нуждаются в соглашении больше, чем Иран.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс опроверг это, заявив репортерам, что американская сторона не пытается затягивать переговоры.

Прайс сказал, что Соединенные Штаты были воодушевлены тем, что Иран, похоже, отказался от таких требований, как исключение его Корпуса стражей исламской революции из списка иностранных террористических организаций США.

По его словам, это одна из причин, по которой сейчас сделка ближе, чем две недели назад. Но исход этих продолжающихся обсуждений по-прежнему остается неопределенным, поскольку остаются пробелы.

Соединенные Штаты призвали Тегеран освободить американцев иранского происхождения, удерживаемых в Иране по обвинению в нарушении безопасности.

Иран потребовал освобождения нескольких иранцев, задержанных по обвинениям, связанным с санкциями США.

Канаани заявил, что Тегеран готов обменяться заключенными. Обмен пленными с Вашингтоном он назвал отдельным вопросом, не имеющим отношения к переговорам по ядерной сделке.