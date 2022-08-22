Член Зала славы НБА Деннис Родман говорит, что он «получил разрешение»поехать в Россию, чтобы помочь добиться освобождения Бритни Гринер

Бывшая звезда НБА Деннис Родман планирует поехать в Россию, чтобы помочь в переговорах об освобождении чемпионки WNBA Бритни Гринер, сообщает NBC News.

По мнению правительства США, Гринер остается незаконно задержанной и ранее в этом месяце была приговорена к девяти годам тюремного заключения по обвинению в употреблении наркотиков. Ее команда уже подала апелляцию, пока американские и российские дипломаты обсуждают возможный обмен заключенными.

Нет ясности, где или у кого Родман "получил разрешение" на работу над делом. "Эта девушка", о которой он говорит, - одна из самых узнаваемых и широко известных суперзвезд WNBA и Сборной США.

Билл Ричардсон, бывший посол США в Организации Объединенных Наций, также замешан в этом деле и работает над освобождением Гринер и Уилана.