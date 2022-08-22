Член Зала славы НБА Деннис Родман говорит, что он «получил разрешение»поехать в Россию, чтобы помочь добиться освобождения Бритни Гринер
Бывшая звезда НБА Деннис Родман планирует поехать в Россию, чтобы помочь в переговорах об освобождении чемпионки WNBA Бритни Гринер, сообщает NBC News.
По мнению правительства США, Гринер остается незаконно задержанной и ранее в этом месяце была приговорена к девяти годам тюремного заключения по обвинению в употреблении наркотиков. Ее команда уже подала апелляцию, пока американские и российские дипломаты обсуждают возможный обмен заключенными.
Нет ясности, где или у кого Родман "получил разрешение" на работу над делом. "Эта девушка", о которой он говорит, - одна из самых узнаваемых и широко известных суперзвезд WNBA и Сборной США.
Билл Ричардсон, бывший посол США в Организации Объединенных Наций, также замешан в этом деле и работает над освобождением Гринер и Уилана.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Член Зала славы НБА Деннис Родман говорит, что он «получил разрешение»поехать в Россию, чтобы помочь добиться освобождения Бритни Гринер
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Иран обвиняет США в замедлении ядерной сделки, Вашингтон это отрицает
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине