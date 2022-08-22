Латиша Чонг, знаменитый парикмахер, умерла в 32 года
Латиша Чонг, парикмахер, которая считала Серену Уильямс и Телфар Клеменс соавторами, умерла в возрасте 32 лет.
Среди клиентов Чонг была Серена Уильямс, с которой она работала над сентябрьским выпуском журнала American Vogue, посвященным решению Уильямс отойти от тенниса.
Чонг также работала с многодетной Трейси Эллис Росс над целым рядом проектов, от Met Gala до кампаний красоты Pattern.
“У Латиши была настоящая любовь к натуральным текстурированным волосам, и именно это объединило нашу работу. Я так благодарна за вклад, который она внесла в мою собственную историю волос и историю волос, которую я рассказываю через Pattern. Передавая всю любовь своему сыну, семье, друзьям и близким ”, - продолжил Росс.
Опубликовано: Ангелина Крент
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