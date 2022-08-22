Латиша Чонг, знаменитый парикмахер, умерла в 32 года

Латиша Чонг, парикмахер, которая считала Серену Уильямс и Телфар Клеменс соавторами, умерла в возрасте 32 лет.

Среди клиентов Чонг была Серена Уильямс, с которой она работала над сентябрьским выпуском журнала American Vogue, посвященным решению Уильямс отойти от тенниса.

Чонг также работала с многодетной Трейси Эллис Росс над целым рядом проектов, от Met Gala до кампаний красоты Pattern.

“У Латиши была настоящая любовь к натуральным текстурированным волосам, и именно это объединило нашу работу. Я так благодарна за вклад, который она внесла в мою собственную историю волос и историю волос, которую я рассказываю через Pattern. Передавая всю любовь своему сыну, семье, друзьям и близким ”, - продолжил Росс.