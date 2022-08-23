Иран начинает бурение на совместном с Саудовской Аравией нефтяном месторождении
Иран скоро начнет разработку нефтяного месторождения Эсфандиар, которое он делит с Саудовской Аравией.
Управляющий директор иранской оффшорной нефтяной компании Алиреза Мехдизаде заявил, что эксплуатация первой фазы проекта разработки будет осуществлена в течение 36 месяцев.
Он уточнил, что первая фаза будет включать бурение четырех скважин. Оффшорная нефтяная компания также пробурит разведочные скважины в Эсфандиаре, чтобы определить следующие этапы разработки месторождения.
Из-за санкций США Иран разрабатывает свои нефтегазовые ресурсы в одиночку, что может означать, что их разработка займет больше времени.
Тем не менее, страна, похоже, полна решимости разрабатывать эти ресурсы сейчас, когда ситуация с поставками довольно напряженная.
Между тем, экспорт растет, поскольку иранская нефть продается со скидкой по сравнению с российской нефтью. Большая часть сырой нефти, экспортируемой Ираном, по-прежнему идет в Китай.
Европа заинтересована в поставках иранской нефти после введения санкций в отношении российских энергоносителей. Возможно, поэтому Европейский Союз так активно продвигает новую ядерную сделку между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее в этом месяце ЕС подготовил так называемую окончательную версию соглашения и представил ее обеим сторонам на рассмотрение.
Вскоре после этого Иран представил письменный ответ на предложение, в котором говорилось, что сделка еще не определена.
Опубликовано: Светлана Репина
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