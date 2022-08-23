НАСА выбрало места посадки миссии Artemis III на Луне
НАСА представило 13 регионов вблизи Южного полюса Луны в качестве потенциальных посадочных площадок для миссии Artemis III по возвращению людей на поверхность Луны.
Заместитель помощника администратора отдела разработки кампании Artemis в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне Марк Кирасич заявил, что выбор этих регионов означает, что человечество на один гигантский шаг ближе к возвращению людей на Луну впервые после «Аполлона».
Он говорит, что это будет не похоже ни на одну из предыдущих миссий, поскольку астронавты отправятся в темные области, ранее неизведанные людьми, и заложат основу для будущих долгосрочных пребываний.
Космическое агентство заявило, что все рассмотренные регионы имеют научное значение из-за их близости к Южному полюсу Луны.
Эта область содержит постоянно затененные регионы, богатые ресурсами и неизведанными людьми.
Руководитель отдела изучения Луны в Отделе планетарных исследований НАСА Сара Ноубл отмечает, что некоторые из предложенных участков в регионах расположены среди некоторых из самых старых частей Луны и вместе с постоянно затененными областями дают возможность узнать об истории Луны с помощью ранее неизученных лунных материалов.
Посадка на Южном полюсе позволит лунному посадочному модулю оставаться на солнечном свету, необходимом для питания корабля, а астронавты смогут посещать близлежащие районы, которые постоянно защищены от солнечного света.
Это позволит экипажу собирать образцы и проводить научный анализ, который может дать важную информацию о глубине, распределении и составе водяного льда, наличие которого было подтверждено на Южном полюсе Луны.
Опубликовано: Светлана Репина
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