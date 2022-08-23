Глава внешнеполитического ведомства ЕС выступает против запрета виз для всех россиян

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выступил против предложения некоторых государств-членов, граничащих с Россией, не допустить въезд граждан страны в ЕС.

Во время конференции в Испании он заявил, что запретить въезд всем россиянам – не лучшая идея и призвал быть более избирательными.

Боррель сказал, что Евросоюз не должен открывать свои двери для олигархов, но при этом есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации.

ЕС собирается обсудить запрет на выдачу виз для российских туристов на встрече министров иностранных дел блока в Праге в конце этого месяца.

Эстония, Латвия и Финляндия, призывают к запрету выдачи виз в Евросоюз всем россиянам. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к осторожности в связи с широким запретом на выдачу виз.

Боррель отметил, что некоторые страны уже приняли ряд мер по запрету на выдачу виз, которые другие государства ЕС не собираются поддерживать. Он подчеркнул, что было бы лучше сначала обсудить это на уровне ЕС.

Эстония заявила, что введет полный запрет на получение шенгенских виз для граждан России, если ЕС не достигнет соглашения, закрыв одну из немногих сухопутных границ после того, как блок прекратил полеты из России.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что его правительство, которое в настоящее время председательствует в ЕС, будет добиваться приостановки действия соглашений ЕС об упрощении визового режима с Россией и Беларусью.