The Economist: Израиль и Ливан готовы начать войну из-за месторождений газа

По мнению британского издания The Economist, на Ближнем Востоке может вспыхнуть еще один вооруженный конфликт.

Речь идет о споре между Израилем и Ливаном по поводу прав на разработку подводных месторождений газа. Израильские войска "готовы к такому сценарию", уверяет министр обороны Израиля Бени Ганч.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предполагает, что спор может спровоцировать конфликт, который приведет к "многодневным боям и военным действиям".

"Мы сильны и готовы к этому сценарию, но мы этого не хотим", — сказал Ганк в радиоинтервью.

Хасан Насралла, лидера движения "Хезболла", объявил 9 августа, что "каждая рука»", протянутая к ливанским месторождениям, "будет отрезана". Насралла не имеет официальной политической позиции, но фактически является одним из самых влиятельных людей в Ливане.

В то же время он возглавляет политическую и военную организацию, более мощную, чем ливанская армия, и хорошо оснащенную ракетами и беспилотниками , поставленными "Хезболее" ее покровителем Ираном, поясняет The Economist.

Временное правительство Ливана во главе с Наджибом Микати призвало "Хезболлу" "держаться подальше" от спора с Израилем, пишет британский еженедельник. Но в выходные Насралла предупредил, что, если еврейское государство не пойдет на уступки в переговорах, ведущихся через США, "конфликт будет обостряться", пишет Times of Israel.

Подводные месторождения газа — не единственная причина разногласий между еврейским государством и Ливаном. Микати пообещал в прошлом году вернуть Израилю территорию, которую страна отняла у Сирии в 1967 году, — фермы Шеба, или Хар-Доу на иврите — полосу земли между Голанскими высотами и ливано-сирийской границей.