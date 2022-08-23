США и Южная Корея анонсировали начало крупнейших совместных учений за последние несколько лет

В ответ на агрессию Китая по отношению к острову Тайвань и угрозы со стороны Северной Кореи (КНДР), США и Южная Корея анонсировали начало крупнейших учений за последние несколько лет.

США и Южная Корея планируют проводить учения до 1 сентября 2022 года с участием авиации, военных морских судов, танков и пехоты. Совместное заявление двух стран оценили как «подготовку к вторжению». Стоит отметить, что это крупнейшие совместные учения США и Южная Кореи с 2018 года (да и в том году учения были более скромными).

В США заявили, что учения необходимы в качестве ответа агрессии Китая по отношению к острову Тайвань и угроз со стороны Северной Кореи. Там напомнили, что Ким Чен Ын продолжает запуски ракет, а Китая — военные учения вокруг Тайваня.

При этом в Южной Кореи подвернули, что КНДР категорически отвергла призывы к денуклеаризации. Отмечается, что Северной Кореи предлагали беспрецедентные меры поддержки в случае ядерного разоружения, в том числе и присоединение к мировой экономики.

США и Южная Корея добавили, что военные учения не рассчитаны на Китай, как на потенциального противника. Однако призваны показать военную мощь двух стран в ответ на проведение китайских масштабных учений у берегов острова Тайвань, который Китай считает своей провинцией.