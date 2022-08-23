Акции «Яндекса» взлетели почти после анонса сделки с VK
Акции компании «Яндекс» подорожали сразу же после сообщения о сделки с VK. Ранее было объявлено о покупке VK сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».
На данный момент акции компании «Яндекс» торгуются на уровне 1880 российских рублей за одну ценную бумагу. Рост превысил 4,95% по отношению к уровню стоимости акций к моменту закрытия предыдущих торгов. Рост стоимость произошел после анонса сделки с VK по покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».
Ценны бумаги VK, которые дешевели несколько последних недель, также пошли вверх — сейчас они торгуются по стоимости 432,6 российских рублей за бумагу (+5% по отношению к стоимости на момент закрытия предыдущих торгов).
В компании «Яндекс» заявили, что в условиях усложнения доступа к капиталу и изменению экономической ситуации в некоторых регионах, было решено сконцентрироваться на развитии поисковой системы, а также технологий и городских сервисов.
В VK отметили, что считают «эффективной формой сотрудничества развития цифровых партнеров, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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