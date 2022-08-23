В школах Херсонской области украинский язык сделают отдельным предметом
Глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что основным языком обучения в школах региона станет русский, при этом украинский — сделают отдельным предметом.
Кирилл Стремоусов отметил, что украинский язык можно будет изучать также в рамках специальных курсов для учащихся средних образовательных школ. Кроме того, он будет преподаваться в рамках уроков «родного языка». Он напомнил, что с 1 сентября 2022 года, школы Херсонской области переходят на российский стандарт обучения.
Часы обучения на «родном языке» будут отводиться по решению администрации учебных заведений, а также желанию родителей учеников. Стремоусов подчеркнул, что «так или иначе, сам процесс обучения будет русскоязычным».
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2022 года, школы и другие учебные заведения Херсонской области перейдут на российский стандарт обучения. Это предполагает не только программу, которая одобрена Министерством образования РФ, но и преподавание на русском языке.
Кирилл Стремоусов подчеркивал, что в регионе останется возможность использования украинского языка. При этом к нему будут относится с таким же уважением, как и ранее. Обучение на русском не повлияет на общую языковую структуру региона.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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В школах Херсонской области украинский язык сделают отдельным предметом
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