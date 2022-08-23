Патрушев объяснил необходимость учений США в Центральной Азии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США заинтересованы в проведении учений в Центральной Азии «с целью возможности изучить потенциальный театр боевых действий».
Речь идет о военных учениях «Региональной сотрудничество-2022», которые стартовали 10 августа 2022 года в Таджикистане. Патрушев отметил, что российская сторона расценивает маневры с участием американцев, как попытки правительства США договориться с Афганистаном о создании «временной инфраструктуры».
При этом США уже несколько месяцев говорят о необходимости создания военных баз в том регионе. Якобы причина состоит в том, что «на удалении» военные США не могут планировать и осуществлять антитеррористические операции в Центральной Азии.
Патрушев считает, что на самом деле американцем необходимы эти учения только с целью «изучения возможного театра боевых действий в регионе». Учения проводятся в том числе и для создания и корректировки цифровых карт.
Секретарь Совбеза РФ выразил надежду, что страны-члены ШОС осознают чрезвычайно высокие риски для своей безопасности, пуская на свою территорию США для проведения военных учений.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации
Как Робинзон: житель Бразилии рассказал, как сумел выжить на необитаемом острове
Колонна военной техники США в 200 метров длиной вошла в Украину
Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине