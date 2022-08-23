Патрушев объяснил необходимость учений США в Центральной Азии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США заинтересованы в проведении учений в Центральной Азии «с целью возможности изучить потенциальный театр боевых действий».

Речь идет о военных учениях «Региональной сотрудничество-2022», которые стартовали 10 августа 2022 года в Таджикистане. Патрушев отметил, что российская сторона расценивает маневры с участием американцев, как попытки правительства США договориться с Афганистаном о создании «временной инфраструктуры».

При этом США уже несколько месяцев говорят о необходимости создания военных баз в том регионе. Якобы причина состоит в том, что «на удалении» военные США не могут планировать и осуществлять антитеррористические операции в Центральной Азии.

Патрушев считает, что на самом деле американцем необходимы эти учения только с целью «изучения возможного театра боевых действий в регионе». Учения проводятся в том числе и для создания и корректировки цифровых карт.

Секретарь Совбеза РФ выразил надежду, что страны-члены ШОС осознают чрезвычайно высокие риски для своей безопасности, пуская на свою территорию США для проведения военных учений.