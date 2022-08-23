New York Times: в ООН не хватает денег на гуманитарную помощь из-за Украины

Авторитетное американское издание New York Times сообщает, что Организация Объединённых Наций (ООН) столкнулась с нехваткой финансов на оказание гуманитарной помощи из-за Украины.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в данный момент у организации не хватает финансовых средств на оказания гуманитарной помощи. Это происходит из-за основного направления помощи Украине и украинцам.

Мартин Гриффитс отметил, что это крупнейший финансовый дефицит, с которым когда-либо сталкивалась Организация Объединённых Наций. Финансирования государств, входящих в ООН и благотворительных организаций не хватает.

Он подчеркнул, что дефицит главным образом случился из-за того, что в мире растет число уязвимых людей, нуждающихся в поддержке. В первую очередь речь идет о европейском регионе — Украине и украинцах, которые лишились домов.

Гриффитс добавил, что по состоянию на 2022 года ООН необходимо обладать суммой в 48,7 миллиардов долларов, чтобы оказать помощь более 200 миллионам нуждающихся. При этом организация располагает значительно меньшими средствами.