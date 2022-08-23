Премьер Финляндии Марин объяснила процесс замедления выдачи виз россиянам

Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, как будет происходить процесс замедления выдачи туристических виз для граждан Российской Федерации.

Санна Марин отметила, что Финляндия уже начала процесс замедления выдачи туристических виз россиянам. Она напомнила, что правительство страны и ранее принимало меры оказания давления на политическую линию правительства России.

С 1 сентября 2022 года в финских визовых центрах, расположенных на территории Российской Федерации, будут доступны 500 временных интервалов в день для подачи заявления на выдачу туристических виз. На данный момент принимается около 1000 заявлений.

При этом ранее визовые центры Финляндии могли принимать и по несколько тысяч заявлений на выдачу туристических виз от граждан Российской Федерации. Кроме того, жители приграничных районов получали визы по упрощенной системе.

Недавно премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за присутствия на вечеринке. В правительстве страны призвали ее сдать тест на наркотики и, в конце концов она сдалась под давлением общественности и сдала наркотический тест. Марин отметила, что хотела бы жить в стране, где общество доверяет словам своих политиков.