Шахназаров признался, что после поцелуя Лазарева и Варнавы на сцене, не может избавиться от ощущения мерзости

Журналист, писатель и блогер Михаил Шахназаров не мог "пройти мимо" страстного поцелуя прямо на сцене известных таких артистов, как Сергей Лазарев и Екатерина Варнава.

Журналист Михаил Шахназаров дал комментарии относительно поцелуя певца Сергея Лазарева и телеведущей Екатерины Варнавы на одном из выступлений.

Блогер посетовал, что после данного поступка следует снять фильм для взрослых.

Шахназаров заявил, что не смог бы наблюдать действо вживую. После увиденного его не покидало "ощущение мерзости".

Представитель СМИ заявил: "Может после такого желание на долгое время пропасть. У Варнавы в Москве собственное шоу. Я бы не пережил, если бы такое увидел".

Напомним, что в Сети появилось видео, где хорошо виден "страстный" поцелуй отечественных звёзд.

Многие представители СМИ не исключают, что таким образом артисты демонстрируют свои дружеские чувства.